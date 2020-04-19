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عدن - ياسمين التهامي - اعرف واعرفي" كيف سيكون حظك ليومنا هذا الأحد 19 / نيسان 2020 م وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك تفاصيل !

جديد اب برس

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واعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 19 نيسان/ أبريل 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 19 نيسان/ أبريل 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج الثور،اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران عزيزي برج الجوزاء،سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. حظك من عالم الابراج ليوم الأحد السرطان 21 حزيران – 22 تموز عزيزي برج السرطان، لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. الأسد 23 تموز – 22 آب عزيزي برج الأسد،سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. العذراء 23 آب – 22 أيلول عزيزي برج العذراء،نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول عزيزي برج الميزان، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني عزيزي برج العقرب،أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول عزيزي برج القوس، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني عزيزي برج الجدي،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط عزيزي برج الدلو،في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. الحوت 19 شباط – 20 آذار عزيزي برج الحوت،كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.