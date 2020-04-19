شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم ومزلزل للقيادة الحوثية بصنعاء " جمبع افراد طاقم قناة المسيرة. #1740;قعون اسرى ب #1740;د الجيش .. وسيطرة كاملة لهذة المحافظة تفاصيل هامة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم ومزلزل للقيادة الحوثية بصنعاء " جمبع افراد طاقم قناة المسيرة. یقعون اسرى بید الجيش .. وسيطرة كاملة لهذة المحافظة تفاصيل هامة !

تمكنت قوات الجیش الوطني خلال الساعة الماضیة تحقیق تقدمات كبیرة وتحریر مواقع

محافظة الجوف

وقال مصدر عسكري لموقع المیناء نیوز ان قوات الجیش الوطني تمكنت من تحریر م

وغنمت مدرعات وعربات قتالیة بعد فرار عناصر ملیشیا الانقلاب من المواقع . جديد اب برس Advertisements ​

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