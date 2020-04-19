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عدن - ياسمين التهامي - مكبلاً بالقيود" عاجل القيادي الحوثي الذي توعد باقتحام مأرب قبل رمضان تفاصيل وصور!

أسرت القوات الحكومية، قياديين حوثيين بارزين، بالإضافة إلى مرافقيهما، في جبهات محافظة مارب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.

وبحسب مصادر إعلامية، أكد مصدر عسكري، أن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الحوثي المدعو "احمد صالح العماد"، والقيادي "محمد المداني" المكنى بـ"أبو شهاب"، بالإضافة إلى جميع مرافقي القياديين.

جديد اب برس

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وذكرت المصادر أنه تم أسرهم في جبهات غربي مأرب، على الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق ظهر القيادي الحوثي "العماد" وهو يتوعد باقتحام مدينة مأرب، مؤكدا ان دخولها لم يعد سوى مسألة وقت، وان ذلك سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ناشطون، علقوا بسخرية على القيادي الحوثي "العماد"، عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، بقولهم "حقا لن يحل شهر رمضان إلا وأنت داخل مأرب".

الناشطون ارفقوا صورة اظهرته وهو مكبل على متن احد الاطقم العسكرية التابعة للقوات الحكومية، وهو محاط بحشد عسكري وقبلي يعكس حجم السعادة لصيدهم الثمين.