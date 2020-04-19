شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجآت عيسي العذري فجر اليوم بعد وصوله صنعاء .. فيديو وهو يمارس العادة السرية ، وآخر وهو بين أحضان شخص آخر .. شاهد كيف اوقعه طارق محمد عبدالله صالح بالفخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل المفسبك الشهير "عيسى العذري" اليوم إلى العاصمة صنعاء بعد هروبة من العاصمة المؤقتة عدن يوم امس .
وظهر العذري فجر اليوم في بث مباشر مع القيادي الحوثي حسين الاملحي ، وكشف من خلاله انه تم استغلاله من عمار محمد عبدالله صالح ، وطارق ، واحمدعلي لتنفيذ اعمال قذرة حسب قوله ، تمثلت بالهجوم على بعض الشخصيات والدخول في اعراضهم.
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وقال العذري انه تعرض للسجن في المخا عند طارق محمد عبدالله صالح ، ولم يخرج من السجن إلا بعد أن تم تصويره في خمسه فيديوهات كوسائل ضغط كان يقوم طارق وعمار بتهديدة من خلالها وتوجيهه للهجوم على الشخصيات المناوئة لهم حسب قوله .
واضاف العذري أنه تم تصويره وهو يمارس العادة السرية ، وتم تصويره في فيديو آخر وهو يتحاضن مع شخص آخر ، كما تم تصويرة وهو يسب ويدخل في اعراض قيادات من حزب الاصلاح ، والحوثيين ، والمجلس الانتقالي الجنوبي .
واوضح العذري انه هرب من عدن بعد ان اصدرت القيادات الاماراتية توجيهات للحزام الأمني بالقبض عليه وتسليمه لطارق صالح في المخا ، وانه حصل على العفو من قبل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي
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