شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبدالملك الحوثي يتلقى اسوى خبر في حياته .. جمبع افراد طاقم قناة المسيرة يقعون اسرى بيد الجيش الوطني .. واقتحام مزلزل لهذة المحافظة ..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعة الماضية تحقيق تقدمات كبيرة وتحرير مواقع كانت تحت سيطرة مليشيا الانقلاب في محافظة الجوف وقال مصدر عسكري لموقع الميناء نيوز ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع أبو ربيع، والمواقع المحيطة بها ، وغنمت مدرعات وعربات قتالية بعد فرار عناصر مليشيا الانقلاب من المواقع . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد • مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو" • 4 طرق لإثارة زوجتك جنسياً دون أن تلمسها .. سوف تصبح مجنونة عليك وتبحث عنك في كل وقت وحين • أسد يخطف عروسة من يد عريسها بعد يوم وأحد من زواجهم .. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يمزق جسد الفتاة ..(فيديو وصور مرعبة) Advertisements * زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. شاهد • تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور) ----------------------- واضاف المصدر ان عشرات العناصر الحوثية سقطو بين قتيلا وجريح ، بالإضافة إلى عددا من الأسرى الذي وقعو في قبضة الجيش الوطني ، بينهم أفراد طاقم قناة المسيرة التابعة لمليشيا الانقلاب

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالملك الحوثي يتلقى اسوى خبر في حياته .. جمبع افراد طاقم قناة المسيرة يقعون اسرى بيد الجيش الوطني .. واقتحام مزلزل لهذة المحافظة ..تفاصيل طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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