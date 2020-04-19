شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انفجار الوضع الان بالعاصمة صنعاء .. ومواجهات عنيفة ليس لها مثيل .. تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سمع قبل قليل دوى اطلاق نار مكثف في شمال العاصمة صنعاء . وتعالت اصوات طلقات نارية مكثفة في شمال العاصمة صنعاء فيما يبدو انه تبادل لاطلاق النيران غير معروف المصدر أو الاطراف المشتبكه.

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