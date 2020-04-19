فحص 2166 حالة مشتبهة بكورونا بالعاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبلت مراكز الحجر الصحي بأمانة العاصمة 134 حالة خضعوا للحجر الصحي خلال الفترة من 5 فبراير حتى 18 ابريل الجاري 2020م.

واوضح الدكتور مطهر عباس المروني مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة لـ26سبتمبرنت الى ان مراكز الحجر الصحي الاربعة في امانة العاصمة قد استقبلت 134 حالة خرج منها 109 حالات فيما لاتزال 25 حالة تحت الحجر الصحي .

مشيرا الى ان فرق الترصد الوبائي قد تمكنت من التقصي عن 2166 حالة منها 896 حالة وافدة من خارج اليمن فيما البقية قادمين من المحافظات المحتلة وحالات مشبهة من داخل الامانة

لافتاً الى انه يجري حالياً تدريب 40 مسئول عن مكافحة العدوى في المستشفيات العامة والخاصة كما تم تدريب 100 متدربا من الكوادر الصحية على اجراءات مكافحة العدوى والتوعية المجتمعية .