شكرا لمتابعة خبر عن قرارات حوثية جديدة تخص تنقل المواطنين بين المحافظات ( وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة التابعة للحوثيين اليوم السبت قرارات جديدة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت القرارات الموجهة إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات كالتالي:

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قررت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا مايلي:

القادمين من خارج الوطن يتم فحصهم ويخضعون للحجر الصحي 14 يوم.

بالنسبة للوافدين من المحافظات المحررة" يتم فحصهم بالفحص الحراري والتأكد من سلامتهم وتعبئة الاستمارة الصحية وإذا لم تظهر عليهم أي أعراض يتم السماح لهم بالمرور ولا يخضعون للحجر الصحي.

من يخضعون في المحاجر الصحية حالياً يتم استكمال مدة حجرهم 14 يوم ويتم السماح لهم بالخروج.

وأكد التعميم أن القرارات مرسلة للتنفيذ.