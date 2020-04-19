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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 19-04-2020? - آخر تحديث الأحد 19-4-2020? عـــاجل :بيان في اخر تحديث للصحة العالمية تعرف على أول دولة عربية تعلن خلوها من "الوبا" القاتل بعد تعافي آخر حالة تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ ت السلطات الصحية في موريتانيا، السبت، شفاء 6 حالات من فيروس كورونا المستجد، وبهذا الإعلان تصبح البلاد خالية من جائحة كورونا. وظهرت حتى الآن 6 حالات في موريتانيا، تم شفاء 6 منها ووفاة سيدة جراء مرض “كوفيد-19″، فيما لا يزال 782 شخصا يخضعون للحجر الصحي على عموم التراب الوطني، بحسب وزارة الصحة. واتخذت موريتانيا حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، أبرزها إغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات الداخلية وإغلاق مدينتي نواكشوط وكيهيدي. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الموريتانية أنها بصدد التفكير في اتخاذ قرارات نهاية الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الإجراءات. وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في العالم مليونان و322 ألفا، فيما اقترب عدد الوفيات من 160 ألف، وتعافى 595 ألفا.

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