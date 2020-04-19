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عدن - ياسمين التهامي - هام وعاجل من “علماء المسلمين“: كورونا ليس عذرا مشروعا للإفطار إلا في هذة الحالة تفاصيل !

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین ما وصفھ بحالة "اللغط حول صیام شھر

رمضان في ظل كورونا باعتباره عذرا لعدم الصیام مطلقا بشبھة تأثیر الصیام على

المناعة المكتسبة"

وأوضح الاتحاد في بیان نشره على موقعھ الرسمي "أن صیام شھر رمضان من

أعظم أركان الإسلام وأنھ فریضة فردیة بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من مكان

معذورا من مرض أو سفر أو كبر سن أو حمل أو نحو ذلك"

وقطع الاتحاد في بیانھ بأن " وباء كورونا لیس عذرا مشروعا للإفطار إلا لمن أصیب

بھ"

وأضاف "قد أثبتت دراسات علمیة طبیة من المسلمین ومن غیر المسلمین بأن الصیام

لا یقلل من المناعة المكتسبة بل یجدد خلایاھا ویفیدھا"

وطالب الاتحاد المسلمین بإقامة صلاة التراویح في بیوتھم في الدول التي تلتزم

بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد" جديد اب برس Advertisements ​

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