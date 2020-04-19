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عدن - ياسمين التهامي - اهالي المقاتلين الحوثيون يناشدون ومتخوفون من إصرار المليشيا على إبادة عناصرها رغم تساقط عناصرهم في الجبهات في إقليم سبأ تفاصيل بئسماء القتلى !

تساقطت عناصر الملیشیا الحوثیة في محافظات مأرب و الجوف والبیضاء وسط

إصرار الملیشیا على السیطرة على إقلیم سبأ دون الاكتراث بعناصرھا .

وقالت مصادر طبیة لـ"المشھد الیمني" الیوم السبت أن إقلیم سبأ بات یبتلع العناصر

الحوثیة یوما بعد یوما في ضل غباء القیادات الحوثیة والتي لم تستوعب حتى الیوم

قبول أبناء المناطق الجنوبیة والشرقیة بما فیھا إقلیم سبأ بالحوثیین .

وأضافت المصادر أن عدد من المقاتلین الحوثیین عادوا جثث ھامدة إلى مناطق

سیطرة الحوثیین وھم : یونس أحمد الحدأ ومحمد مقبل السوادي من محافظة ذمار .

ومن بین القتلى أمین أحمد زاید كنان زحفھ وسیف عبد الله قاسم علي زحفھ والقیادي

حسین ضیف الله مطر زحفھ والمكنى أبو یونس وجمیعھم من أسرة واحدة من ال زحفھ

من منطقة ساقین بمحافظة صعدة والتي قد تعرضھا الملیشیا للإبادة.

ومن بین القتلى سبعان محمد سبعان البیضاني والمكنى أبو مختار وعلي أحسن أحمد

الروبكي ومختار أحمد علي الزخم والمكنى أبو حاتم وأمین طاھر عبد الواسع نصر

الفھیدي أبو شھد وخلیل صالح عبده العماري .

وفي العاصمة صنعاء لقي عدد من المقاتلین الحوثیین مصرعھم بینھم القیادي أحمد

علي محمد صالح المصطفى والمكنى أبو مجاھد ومحمد محمد دحان المنجشي وسعود

ضیف الله المجھلي والقیادي صبر صیحان محمد الھادي .

ولقي القیادي جھاد علي عبده السقاف وأحمد علي عبد الله صالح سبیع والمكنى أبو

اسود والعقید مرشد محمد أحمد غوبر مشرف الحوثیین في الحیمة مصرعھم في

صرواح غرب مأرب .

وفي محافظة صنعاء لقي الحوثي نصر محسن دحان من أبناء مدیریة ھمدان مصرعھ

وإسماعیل على مساوى الحسني والرائد خلیل جبران سعد عبد الله مكرم والمكنى أبو

جبریل من نفس المدیریة .

ولقي الطفل مجیب ناجي ناجي أحد أبناء مدیریة بلاد الروس بمحافظة صنعاء

مصرعھ والملازم ثاني ماھر محمد حسین من مدیریة الحصن بخولان والعمید حسین

محمد علي عبد الله مرج والذي قتل برفقة عدد من عناصره في منطقة صرواح وتم

إعادة جثتھ بدون رفاقھ والذي مازالوا في الودیان بأرواح بینما تم إعادة مرج إلى مسقط

رأسھ بمدیریة أرحب بمحافظة صنعاء.

ھذا ومازالت جثث أغلبیة المقاتلین الحوثیین متناثرة في محافظات الجوف والبیضاء

وفي أطراف محافظة مأرب وخاصة صرواح غرب المحافظة في ظل جھل عدد من

الآباء بخطورة الوضع . جديد اب برس Advertisements ​

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