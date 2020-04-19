شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة صادمة"ملياردير خليجي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين امام اهل العروس.. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام وعند اشهار اسلامها وبعد الزواج كانت المفاجئة فيديو وتفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كارثة صادمة"ملياردير خليجي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين امام اهل العروس.. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام وعند اشهار اسلامها وبعد الزواج كانت المفاجئة فيديو وتفاصيل صادمة !

جديد اب برس Advertisements ​ ت الفنانة السورية “كيندا حنا“ والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا ، واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام . ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل . وبحسب المصادر فإن هذه الأمطار الغزيرة أثارت خوف وقلق المواطنين في العاصمة صنعاء بعد السيول الجارفة التي تدفقت بشكل كبير على شارع خولان والأحياء المجاورة له. جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر مجدداً، من استمرار تدفق السيول والتواجد في ممراتها أثناء بعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة. و شهدت العاصمة صنعاء أمس الأول تدفق كبير للسيول جرفت العديد من السيارات وتضررت العديد من المنازل والمحلات التجارية في الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء. كما شهدت مدينة مأرب أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة وتدفق كبير للسيول أدى إلى غرق العديد من المنازل ومخيمات اللاجئين.

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