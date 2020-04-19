شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علقت الإعلامية السعودية ” لجين عمران” ، على طلاقها من زوجها السابق بتصريح صادم حيث أكدت أنها فخورة لكونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرام أو عيب وإلا ما كان للشرع أن يحلله.

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وقالت الإعلامية لجين عمران في حديث مصور نشرته ” ليالينا “، أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني” وتابعت “الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي”.

قالت عمران ” تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفته وأنا بعمر ال19 سنة “.