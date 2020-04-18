شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تقول أنها فرضت اليوم سيطرتها على مطار سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات اليمنية الموالية للشرعية، اليوم، من استعادة السيطرة على مطار سقطرى بعد أيام من تمرد بعض الكتائب العسكرية المكلفة بحمايته، فيما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، تعيين قيادة جديدة له في الأرخبيل اليمني الواقع بالمحيط الهندي.

وقال مصدر محلي، إن اللواء الأول مشاة بحري أنهى تمرد الكتائب التي أعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي قبل أيام، وبسط سيطرته الكاملة على مطار سقطرى.

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وأشار المصدر إلى أن الكتائب المتمردة، والتي كانت مكلفة أيضاً بحراسة مخازن الأسلحة، قدمت اعتذارها للشرعية، وذلك بعد جهود قادتها وجاهات قبلية في الجزيرة.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الوضع الأمني في محافظة أرخبيل سقطرى مستقر، وأن أبناء سقطرى "لن يكونوا إلا مع أمن واستقرار ووحدة اليمن وقيادته الشرعية في مواجهة مشاريع الفرقة والتشتت"، في إشارة إلى التمرد الذي قام به حلفاء الإمارات.

وأشار الوزير اليمني، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن أبناء سقطرى "لن ينجروا خلف مخططات الفوضى والارتزاق ومحاولة زرع الفتنة والاقتتال بين أبناء المحافظة الشرفاء"، في تلميح ضمني لشراء الولاءات الذي تقوم به أبوظبي من أجل دفع القادة العسكريين للتمرد على الشرعية.