شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن حالة اشتباه جديدة بمرض كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر طبية بالمركز الصحي بمخيم خرز بمديرية المضاربة ورأس العارة محافظة لحج أن مهاجرا إفريقيا تم اسعافه إلى مركز خرز وهو يعاني من أعراض شبيهه باعراض فيروس كورونا.

وقالت المصادر انه في الساعة الرابعة عصرا وصلت الحالة الى المركز بخرز وتم التعامل معها على انها حالة مرضية عادية إلا انه تبين أن الحالة تعاني من أعراض مشابهه بأعراض كورونا.

وأضافت المصادر أن الحالة التي تم إسعافها تعاني من ضيق التنفس الشديد والعطاس والسعال والحمى والصداع وأنها في وضع حرج.

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وأوضحت المصادر أنه تم أخذ فحص من الحالة وإرسالها إلى مشافي لحج للفحص والتأكد من النتائج.

وأشارت المصادر أن المركز الصحي بخرز يفتقر الادوات الطبية بما فيها الكمامات وأجهزت الفحص والتنفس حتى أن الطاقم المناوب على الحالة ليس لديه كمامات وقاية ومعرضين للخطر بسبب خلو المركز الصحي من كافة الادوات الطبية.

إلى ذلك أكد مسعفون أن المهاجر الافريقي كان محتجزا منذ ثمانية أيام في حوش للافارقة بالعارة تعرض للضرب والتعذيب وعثر عليه وهو في حالة صحية حرجة وتم إسعافه الى مركز خرز للاجئين ليتبين بأنه يعاني من اعراض الفيروس (كوفيد 19).