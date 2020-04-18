شكرا لبحثكم عن خبر قيادات الدعم والاسناد تتفقد جاهزية قواتها المرابطة بعدن وابين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد عدد من قيادة ألوية الاسناد والدعم جاهزية أفراد الوحدات العسكرية في العاصمة عدن ومحافظة أبين.
وخلال النزول الميداني لرئيس عمليات الاسناد والدعم العقيد عوض السعدي وقائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد نصر المشوشي ونائب مدير الإمداد العقيد صامد بعوه وعدد من قيادات الاسناد والدعم مواقع الوحدات العسكريه في عدن وابين.
اشادت القيادة بالروح المعنوية العالية لافراد وضابط الاسناد والدعم المرابطين في النقاط والمواقع، مثمنه شجاعتهم وبسالتهم والدور الكبير في حفظ وترسيخ الامن وتطبيع الحياة.
وحثت القيادة على رفع مزيداً من اليقظة والتاهب والاستعداد لمواجهة التحديات من التنظيمات الإرهابية او اي محاولة لغزو الجنوب وزعزعة امنه واستقراره.
وجاءت هذه الزيارة في ظل تخبط مليشيات الإصلاح المتمردة وحشد عناصرها في شقرة لتفجير الوضع عسكرياً لخدمة اجندة خارجية وإفشال اتفاق الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات الدعم والاسناد تتفقد جاهزية قواتها المرابطة بعدن وابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.