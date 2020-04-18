شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. التحالف العربي ينقذ كهرباء عدن بصدور قرار استثنائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة عدن الغد ان قيادة التحالف العربي اصدرت امر يقضي بالسماح لسفينة الوقود الخاصة بوقود كهرباء عدن بالدخول إلى ميناء الزيت. وبحسب مصادر الصحيفة فقد امرت خلية التحالف بالرياض بالسماح للسفينة سابيلا بالدخول إلى ميناء الزيت صباح الأحد. Advertisements وتحمل السفينة على ظهرها كميات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء . وحمولة السفينة دفعة من المناقصة رقم 8 التي رفعتها الحكومة 120 الف طن متري ديزل و90 الف طن متري مازوت خاصة لمحطات الكهرباء. وبحسب مصادر انباء عدن فقد دخلت السفينة إلى الميناء يوم٨ابريل الجاري، وبحسب تعليمات الحظر تحوطا من دخول فيروس كورونا باقي لها اربعة أيام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. التحالف العربي ينقذ كهرباء عدن بصدور قرار استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.