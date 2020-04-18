شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الكشف عن جدول اطفاء الكهرباء بعدن بعد وقود الاسعاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول عن جدول تشغيل وانقطاع الكهرباء بعدن بعد تفريغ كميات من الديزل . واضاف المصدر بأن ازمة الكهرباء ستشهد انفراجا مؤقتا بعد وصول 3000 طن من مادة الديزل ، والتي تكفي لمدة ثلاثة أيام . Advertisements واشار المصدر بأن الكهرباء سوف تعمل بنظام ثلاث ساعات تشغيل مقابل ثلاث انطفاء.

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