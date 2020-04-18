شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. قطع الطريق البحري بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام محتجون غاضبون قبل قليل باغلاق الطريق البحري الرابط بين مديريتي خورمكسر والشيخ عثمان قبل قليل. وقال مواطنون لكريتر سكاي:قام محتجين قبل قليل باغلاق الطريق البحري ومنعو رحركة السير ذهابا وايابا احتجاجا على تردي اوضاع المدينة. واضافوا:طالب المحتجين الشرعية والتحالف بتوفير ابسط المتطلبات المتمثلة بالكهرباء والمياه والمرتبات. وتشهد مدينة عدن اوضاع ماساوية وسط صمت جميع الاطراف المتصارعة.

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