شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة ،ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وذكرى المركز في بيان له ، بانه جرى خلال الفترة من 10 إلى 16 إبريل 2020م ضخ 104,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 70,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد في حجة..مشيراً الى انه جرى خلال الفترة من 10 حتى 15 إبريل 2020م ضخ 258,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 284,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات في مديرية الخوخة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.