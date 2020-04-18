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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة ،ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وذكرى المركز في بيان له ، بانه جرى خلال الفترة من 10 إلى 16 إبريل 2020م ضخ 104,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 70,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد في حجة..مشيراً الى انه جرى خلال الفترة من 10 حتى 15 إبريل 2020م ضخ 258,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 284,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات في مديرية الخوخة.
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