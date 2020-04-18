شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : شركة النفط اليمنية تعلن تسعيرة جديدة إبتداءاً من غداً السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ مصدر خاص "كريتر سكاي" من شركة النفط اليمنية فرع الحديدة عن تخفيض المشتقات النفطية. وافصح المصدر بالقول ان شركة النفط اليمنية تعلن تسعيرة مخفضة للمشتقات النفطية من يوم غدا السبت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements واشار ان البنزين 20 لتر سوف يباع 4900 ريال بعد ان كان من 5800 . واختتم قائلا ان الديزل 20 لتر سوف يباع من 5500 ريال بعد ان كان يباع من 6400.

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