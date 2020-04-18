شاهد.. كارثة كبرى تهدد بفناء العالم.. الكرة الأرضية تواجه خطر الانفجار (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أشارت تقارير أوروبية عن خطر محدق يهدد نصف كوكب الأرض، فيحاول رجال الإطفاء في أوكرانيا السيطرة على حرائق الغابات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في المنطقة المحظورة قرب محطة تشيرنوبيل النووية المهجورة.
وأشارت التقارير إلى بارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي بمقدار 16 درجة فوق مستوى المعدل الطبيعي، في المنطقة التي اندلعت فيها النيران.
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جديد اليمن السعيد
نصف الكرة الأرضية يواجه خطر الانفجار
ووفقا لوزارة الطوارئ الأوكرانية، يشارك في عملية الإطفاء أكثر من 300 رجل تدعمهم 83 وحدة من المعدات.
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