سريع : التصدي لزحفين واسعين للمرتزقة في مأرب والجوف

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تصدت لزحفين واسعين للمرتزقة في محافظتي مأرب والجوف.
وأوضح العميد سريع أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحفين، الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأكد سريع كسر الزحفين وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة دون إحراز أي تقدم.
وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن طيران العدوان شن 33 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 21 على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب وثلاث على مديرية خب والشعف بالجوف وست غارات على منطقة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان وثلاث على منطقة الفرع بصعدة قبالة نجران.
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