شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتشار فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء تلفزيوني جديد، إلا أن إطلالتها أشعلت مواقع التواصل بقطر.

ولاحظ مغردون قطريون، أن إطلالة الشيخة "جواهر" عبر برنامج تلفزيوني على قناة "الريان" القطرية، كان عاديًا من حيث المظهر، بعكس المعروف عن أميرات دول الخليج.

وبدا أن زوجة أمير قطر عادية في مظهرها بدون أي بهرجة أو زينة، وبدون مساحيق تجميل "مكياجات"؛ حيث خرجت في اللقاء التلفزيوني عقب زيارة ميدانية قامت بها للفعاليات المقامة في درب الساعي لهذا العام.

والمعروف عن الشيخة "جواهر" أنها قليلة الظهور بوسائل الإعلام، فيما كان ظهورها في فعاليات درب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الإعلام القطرية المختلفة.

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وتعرف زوجة أمير قطر بدورها البارز في الأعمال الإنسانية والخيرية، وفي مجالات عدّة مثل رعاية مرضى السرطان ورعاية وحماية الأطفال اللاجئين والأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي التعليم.

والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، من مواليد (7 ديسمبر 1984)، وهي زوجة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وابنة عمته.وتزوجت من أمير دولة قطر في عام 2005.

وكما أنها ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتشار فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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