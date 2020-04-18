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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل" الحوثيون يحسمون مدينة مأرب والاعلان عن السيطرة على اهم مواقع المحافظة وقوات الشرعية تعترف بالهزيمة و ينسحبون تفاصيل !
أكد مصدر عسكري مطلع في محافظة مأرب إن مليشيا الحوثي تُحاصر، في هذه الاثناء من جميع الجهات، معسكر كوفل، آخر خطوط الدفاع الأمامية الرئيسية عن مدينة مأرب.
جديد اب برس
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن قوات الحكومة الشرعية انسحبت من المعسكر إلى التباب المحيطة به من الجهة الشرقية، في ظل تواصل القتال للدفاع عن المعسكر، الذي تستميت المليشيا من أجل السيطرة عليه بهدف التقدم للاستيلاء على معقل “الشرعية”؛ مدينة مأرب.
ويقع معسكر كوفل في مديرية صرواح، غرب مدينة مأرب، وتفصله عن المدينة نحو 30 كم.
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