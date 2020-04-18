أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 18 أبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

القبض على لص محترف بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/474257/ نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد محمد الصليحي https://www.elyamnelaraby.com/474277/ مركز الملك سلمان يوزع مساعدات اغاثية في مارب والمهرة وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/474283/ مدير عام حجر يتفقد مشروع الطاقة الكهربائية في المديرية https://www.elyamnelaraby.com/474285/ َالبيان.. الحوثي يواصل ابتزاز اليمنيين رغم أزمة كورونا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/474287/ تعاون أم تواجد.. مُحسن يكشف حقيقة التواجد التركي داخل اليمن https://www.elyamnelaraby.com/474290/ انتقالي عدن يناقش مستجدات الأوضاع وتداعيات الاجراءات الخاصة بمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474294/ حريق هائل يلتهم احد اشهر محلات المفروشات بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/474295/ عزت مصطفى: يجب رفض مشروع "الشمال مقابل غزو الجنوب" https://www.elyamnelaraby.com/474297/ توزيع 25 قارب للصيادين الاشد فقرا في مديرية الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/474300/

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