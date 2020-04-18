شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يوجه السلطات المحلية بإتخاذ الاجراءات اللازمة تحسباً للمنخفض المداري والامطار الغريزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح ، اليوم، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسباً لاي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والامطار الغريزة التي من المتوقع ان تشهدها عدد من المحافظات خلال الايام القادمة وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واهاب فتح بالسلطات المحلية بتوعية وتحذير المواطنين من الاقتراب من مجاري الاودية والمنحدرات الجبلية..مؤكداً حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي اضرار ناتجه عن امتداد تاثيرات المنخفض المداري.

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