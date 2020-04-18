شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكلف "الوائلي" على رأس لجنة لمراقبة قائد عسكري كبير في الشرعية..والمفاجئة كانت في النتائج الصادمة التي كشف عنها التقرير..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية بأن التحالف كلف القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي برئاسة لجنة سرية لمراقبة تحركات وطبيعة تصرفات محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ورفع تقرير مفصل عن حالته الصحية و النفسيه ومدى قابليته لإدارة المعارك وتوليه مهام عسكرية قادمة .

وأضحت المصادر بأن تقارير سرية وصلت إلى قوات التحالف العربي عن اللواء أمين العكيمي تم رفعها من قبل قيادات في والجيش الوطني بعد أن لاحظت تغير مفاجئ في تصرفات العكيمي.

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وقالت المصادر أن تلك القيادات حاولت مرارا وتكراراً تقديم النصح للواء العكيمي بالتوقف عن العمل لأخذ قسط من الراحة وقضى فترة نقاهه بعد أن لاحظوا تغيرات كبيره في تصرفاته اتسمت بالانفعال والمزاجية والتسرع والعصبية والارتباك الشديد والتناقض خاصة عقب فقدان المحافظ لنجله العميد صادق اثر المواجهات مع مقاتلي الحوثي قبل سقوط الحزم بيد الحوثيين بعدة أيام .

وبينت المصادر بأن اللواء الوائلي أطلع التحالف على نتائج المتابعة التي قامت بها اللجنة حول تصرفات المحافظ العكيمي والتي وصفت حالته النفسية بالصعبة والغير طبيعية كاشفاً بأن الأخير يعاني من إضطرابات نفسية وحالة من عدم التركيز والاستقرار النفسي بالإضافة إلى كونه متسرع في اتخاذ القرارات ومتهور في أدار المعركة بمزاجية وبصورة فردية دون خطط مدروسة وغير مخول لإدارة المعارك أو تولي منصب عسكري .

وحدد اللواء الوائلي بأن السبب في التراجع العسكري الذي تعرضت له قوات المنطقة العسكرية السادسة ولا سيما في محافظة الجوف كان راجع للتصرفات المزاجية التي أدار بها العكيمي المعركة وتدخلاته في عمل قيادة المنطقة العسكرية السادسة .

وأوضحت المصادر بأن الوائلي أكد بأن تلك الأعمال والتصرفات التي يقوم بها المحافظ العكيمي ستؤثر بشكل كبير على عمل إعادة القوات وتأهيلها لإعادتها مجددا للمعركة ضد مقاتلي الحوثي .

وأشارت المصادر إلى أن القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة طالب التحالف بوقف صلاحيات المحافظ العكيمي في قيادة المنطقة العسكرية السادسة وأنه في حال عدم إيقاف تدخلاته فإنه سيضطر لتقديم استقالته من قيادة المنطقة .