شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. اعلان رسمي من وزارة الصحة عن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.
وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 8274 حالة حتى الآن، وإن 740 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما191 حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات ال201 هي حالات مخالطة اجتماعيًا .
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ووصل عدد المتعافين الى 1329 حالة، بعد تسجيل 280 حالة تعافي جديدة و إجمالي الحالات المصابة في المملكة 8274 حالة، بينها6853 حالة نشطة، منها 78 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 92 حالة.
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