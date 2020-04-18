مرتزقة السعودية يحتجون في الحدود ويطالبون بالعودة الى اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
كشفت مصادر إعلامية خليجية عن انتهاكات يتعرض لها مجندين تابعين لحكومة هادي في السعودية.
واشارت الى أن مئات المجندين الذين تستأجرهم السعودية للقتال نيابة عن الجيش السعودي في مدينة الربوعة في عسير احتجوا اليوم السبت على الانتهاكات بحقهم والتي تصل إلى حد الإعدام، أو الإخفاء القسري، فضلاً عن إنقطاع مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى القوات السعودية منذ أكثر من 6 أشهر.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصادرها أن المجندين اليمنيين، طالبوا بالعودة إلى بلادهم.
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