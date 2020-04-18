صدور قرارات جمهورية جديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2020م بتعيين الأخ الدكتور رشيد عبود شريان أبو لحوم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2020م بتعيين الأخ/ شرف الدين علي حسين الكحلاني رئيسا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (46) لسنة 2020م بتعيين هاشم اسماعيل علي أحمد محافظا للبنك المركزي اليمني.

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