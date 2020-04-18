خروقات قوى العدوان بالحديدة تتجاوز 73 في 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة ٧٣ خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس، وست طائرات تجسسية في أجواء الفازة بالتحيتا والدريهمي وحيس واستحداث تحصينات قتالية جنوب الدريهمي المحاصرة.

وأشار المصدر إلى رصد ١٩ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ٩٦ قذيفة و ٤٧ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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