المجلس الانتقالي يعلن عن حرب وشيكة بين فصائل المرتزقة جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة مؤرشفة

الخليج 365 – ابين



توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بشن حرب على حكومة هادي المدعومة من السعودية.

وقال المجلس امس الجمعة إن اندلاع الحرب مع حكومة هادي جنوبي البلاد “بات وشيكاً” ، مشيراً الى التحركات الأخيرة التي تقوم بها قوات هادي بالتنسيق مع من اسمتهم “قوى داعمة للإرهاب في المنطقة”، لاستهداف المحافظات الجنوبية.

واشارت دائرة الشؤون الخارجية في الانتقالي الجنوبي، في بيان لها الى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام بسبب هذه التحركات والخروقات التي تقوم بها حكومة هادي.

وكانت تعزيزات عسكرية ضخمة للطرفين وصلت نهاية الاسبوع الماضي إلى محافظة أبين جنوبي البلاد.