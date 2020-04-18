- 1/2
- 2/2
الخليج 365 – ابين
توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بشن حرب على حكومة هادي المدعومة من السعودية.
وقال المجلس امس الجمعة إن اندلاع الحرب مع حكومة هادي جنوبي البلاد “بات وشيكاً” ، مشيراً الى التحركات الأخيرة التي تقوم بها قوات هادي بالتنسيق مع من اسمتهم “قوى داعمة للإرهاب في المنطقة”، لاستهداف المحافظات الجنوبية.
واشارت دائرة الشؤون الخارجية في الانتقالي الجنوبي، في بيان لها الى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام بسبب هذه التحركات والخروقات التي تقوم بها حكومة هادي.
وكانت تعزيزات عسكرية ضخمة للطرفين وصلت نهاية الاسبوع الماضي إلى محافظة أبين جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي يعلن عن حرب وشيكة بين فصائل المرتزقة جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.