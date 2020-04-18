شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي : يعلق على وفاة ضابط الارتباط متأثرا باصابته في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، عن أسفه لمقتل ضابط حكومي برصاص الحوثيين.

وقال غريفيث في تغريدة: "أقدم التعازي للحكومة اليمنية وأسرة العقيد محمد الصليحي، لوفاته بعد تعرضه لإطلاق النار بمدينة الحديدة في اعتداء مؤسف وغير مقبول".

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وأضاف: "دومًا ما سترتبط ذكرى العقيد الصليحي بخدمته لدعم إحلال السلام في بلاده".

والجمعة، أعلن رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة (غرب) محمد عيظة، وفاة الضابط في فريقه الصليحي، متأثرا بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس/ آذار الماضي.

ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز.