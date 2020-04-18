شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : قائد اللواء الأول مشاة يتحدث من داخل مطار سقطرى بعد تحريره من يد المجلس الانتقالي (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني في محافظة أرخبيل سقطرى، الأجزاء التي سيطرت عليها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، قبل أيام.

وقال العميد ناصر قيس قائد اللواء الأول مشاة في جزيرة سقطرى في فيديو مصور اليوم السبت أن الأوضاع في جزيرة مستقرة وأمنة وأن اللواء والوحدات في جزيرة سقطرى مسؤولة عن حفظ الأمن في الجزيرة.

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وأكد قيس من داخل مطار سقطرى أن ولاء الوحدات العسكرية لا زال للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس هادي. مضيفا "لا يمكن أن نخون الأمانة التي توليناها" مؤكدا " أن أمن سقطرى واستقرارها مسؤولية اللواء والوحدات العسكرية الموالية للشرعية"

وسيطرت جماعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي مدعومة ببعض الكتائب العسكرية المتمردة على بعض أجزاء المطار، لتقوم قوات الشرعية اليوم ببسط كامل سيطرتها عليه.