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عدن - ياسمين التهامي - خلافات مافيا السلطات بصنعاء" يهددون بإغراق صنعاء بالظلام تفاصيل !

قالت مصادر مطلعة، الیوم السبت، أن الخلاف القائم بین "مافیا الحوثیین" یھدد

بإغراق العاصمة صنعاء في ظلام دائم.

وأوضحت المصادر لـ " اب برس "، أن خلاف الجبایات على أشده مابین مالكي

محطات تولید الكھرباء التجاریة، والنقابات من جھة و المؤسسة العامة للكھرباء التي

تدیرھا الملیشیا من جھة أخرى.



وأشارت المصادر الى أن النقابة العامة لمحطات تولید وتوزیع الكھرباء أعلنت بدء

الإضراب الجزئي وإطفاء محطات الكھرباء ً إبتداء من یوم ٍ غد الأحد ولمدة ساعة من

ً الساعة السابعة مساء حتى اشعار آخر للاستجابة لمطالبھا.

ونوھت المصادر بأن النقابات ھددت بأنھ وفي حال لم یتم الإستجابة لمطالبھا ستضطر

للتصعید.

و وفقا للبیان، الذي أطلع علیھ " المشھد الیمني "، ھدد تجار الكھرباء بصنعاء باطفاء

العاصمة، و إیقاف الجبایات والعوائد الشھریة التي تدفع لوزارة الكھرباء والمؤسسة و

التي تتباین مابین 500 الف للمولدات الصغیرة و3 ملایین للكبیرة، و إطفاء الإنارة

المجانیة للشوارع والمؤسسات والحارات، وبدء الاضراب الجزئي.

وكانت وزارة الكھرباء بحكومة الملیشیا غیر المعترف بھا، حددت الحد الأعلى لتعرفة

الكیلو الواحد لملاك مولدات الطاقة الكھربائیة بـ 240 ریال والاشتراك الشھري بـ

1000 ریال كحد أقصى، لكن الوزارة تراجعت الاسبوع الماضي لتعلن التعرفة الجدیدة

فقط ب205ریال للكیلو الواحد بحجة تخفیض أسعار المشتقات النفطیة، الا أن المحطات

رفضت قرار التخفیض؛ ما أدى إلى نشوب خلافا حادا بین الوزارة وملاك المولدات

الكھربائیة على إثر قرار التسعیرة الأخیر .

خلاف “مافیا الحوثي“ یھدد

جديد اب برس

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