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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل" القوات الحكومية قبل قليل تعلن السيطرة الكاملة على اهم موقع في سقطرى وتنهي التمرد الانتقالي والمتمردين المنشقين من الجيش !

تمكنت القوات الحكومية قبل قليل من استعادة مطار سقطرى الدولي، ومخازن التسليح المركزية التابعة للواء الأول مشاة بحري، من يد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بعملية عسكرية خاطفة . وبحسب مصدر أمني، فإن القوات الحكومية استعادت مطار سقطرى الدولي عقب سيطرة كتيبة اعلنت التمرد والانضمام الى المجلس الانتقالي عليه. جديد اب برس Advertisements ​ وأشار المصدر إلى أن قائد اللواء الأول مشاه بحري العميد ناصر قيس يتجول هذه الأثناء في مدرج مطار سقطرى . وتأتي استعادة الشرعية للمطار، بعد يوم واحد من إلقاء القبض على احد القيادات العسكرية المتمردة في محافظة أرخبيل سقطرى .

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