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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: إغلاق محتجون غاضبون كامل الطريق البحري في العاصمة .. وسط مطالبة واسعة بطرد مسلحي من المدينة والوضع قابل للأنفجارتفاصيلو صور!



اغلق محتجون غاضبون قبل قليل، الطريق البحري الذي يربط مديريات خور مكسر والشيخ عثمان والمنصورة والبريقة ودار سعد وغيرها من مديريات عدن ببعضها البعض.

وقال مواطنون من الحشود المحتجة، لمراسل " أحداث نت " أن اغلاقهم للخط البحري، هو للتعبير عن رفضهم لتواجد مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في عدن ، الذين تسببوا في تردي الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن، في مختلف مناحي الحياة .

جديد اب برس

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وطالب المحتجون الحكومة الشرعية والتحالف العربي بوضع حد لجرائم وانتهاكات عناصر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ونهبها لموارد عدن وتخريبها لمنشآت ومؤسسات الدولة فيها.

ودعا المواطنون المحتجون الذين يمنعون في الأثناء كافة السيارات والمركبات من المرور عبر الخط البحري، الشرعية والتحالف إلى فرض سيادة النظام والقانون في عدن وتوفير ابسط المتطلبات المتمثلة بالكهرباء والمياه والمرتبات.

وتشهد مدينة عدن اوضاع ماساوية منذ انقلاب قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي .