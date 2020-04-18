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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" هادي يستعد لحسم المعركة واصدر توجيهات لـ الوية الحماية الرئاسية في التمركز في هذة المحافظة الجنوبية !

وصلت اليوم تعزيزات عسكرية من اللواء الثالث حماية رئاسية الى قرن الكلاسي في منطقة شقرة بمحافظة أبين. وتحركت القوة العكسرية من معسكر عكد بقيادة العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية اركان حرب محور أبين. جديد اب برس Advertisements ​ من جانب آخر تفقد العميد سند الرهوة قائد القوات المشتركة في محور أبين والعميد لؤي الزامكي اركان حرب محور ابين مواقع الوحدات العسكرية للألوية القتالية التابعة لمحور أبين وذلك لرفع المعنويات والجاهزية القتالية. ونقل الرهوة والزامكي للجنود تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن واطلاع فخامته على الإعداد العسكري والقتالي لدى قوات الجيش في شقرة أبين والتزام القوات بتوجيهات فخامة الرئيس. واكد الجنود أنهم سيكونون درعاً حصينا لهذا الوطن ولتثبيت مؤسسات الدولة واعادة جميع المناطق لسيطرتها وبناء دولة اليمن الاتحادي.

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