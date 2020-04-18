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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يحتفل القيادي البارز" محمد علي الحوثي بعيد ميلاد”عائشة” (صورة) !

احتفل القیادي في ملیشیا الحوثي، وعضو مایسمى بالمجلس السیاسي الأعلى، محمد

علي الحوثي، الیوم السبت، بعید المیلاد الأول لطفلتھ عائشة، على حسابھ بموقع

التدوین المصغر " تویتر "، رصدھا " المشھد الیمني ".



ونشر الحوثي صورة لھ مع ابنتھ الصغیرة عائشة على موقع "تویتر" وكتب معلقاً على

الصورة "اطفأت عائشة محمد علي الحوثي شمعتھا الأولى.. بارك الله فیھا وأصلحھا".

وشنت الملیشیا"، ھجوما عنیفا على المبعوث الأممي إلى الیمن، مارتن غریفیث، على

خلفیة احاطتھ التي قدمھا لمجلس الأمن الدولي، بشان السلام و التسریع بالحل السیاسي

في الیمن.

واعتبر مغردون في ردودھم على تغریدة الحوثي، أن ما یفعلھ یعد خدعة مفضوحة.

واكدوا مخاطبین الحوثي قائلین: ْ وإن سمیت عائشة ستظل انقلابي متمرد، ولن تغیر

التسمیة حقیقة عقیدتكم الجارودیة. والشعب الیمني لم یعد تنطلي علیھ ھذه الخدع

المفضوحة.

جديد اب برس

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