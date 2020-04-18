شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل" قرارات صادرة من رئيس المجلس السياسي بصنعاء.. تطيح بقيادات حوثية بارزة في جماعة الحوثي تفاصيل بالأسماء والمناصب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 18-04-2020? - آخر تحديث السبت 18-4-2020? عــاجل" قرارات صادرة من رئيس المجلس السياسي بصنعاء.. تطيح بقيادات حوثية بارزة في جماعة الحوثي تفاصيل بالأسماء والمناصب ! صدر اليوم قرار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء رقم (46) لسنة 2020م بتعيين هاشم اسماعيل علي أحمد محافظا للبنك المركزي اليمني.

كما صدر قرار بتعيين الأخ الدكتور رشيد عبود شريان أبو لحوم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية جديد اب برس Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل" قرارات صادرة من رئيس المجلس السياسي بصنعاء.. تطيح بقيادات حوثية بارزة في جماعة الحوثي تفاصيل بالأسماء والمناصب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.