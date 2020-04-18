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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انفجار الوضع العسكري بين القوات السعودية والإماراتية في اليمن.. واشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء (تفاصيل حصرية)

شهدت الأراضي اليمنية، تطورًا خطيرًا بين القوات السعودية وقوات مدعومة من الإمارات. قالت مصادر محلية في محافظة شبوة أن اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم السبت بين القوات السعودية والقوات الإماراتية في ميناء بلحاف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. انفجار الوضع العسكري بين القوات السعودية والإماراتية في اليمن.. واشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء (تفاصيل حصرية) بعد اعلان السعودية موافقتها انهاء الحرب..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان ويصدر هذا القرار العاجل لكالفة اللقوات السعودية في اليمن ( نص القرار ) العرادة ومعه شيوخ قبائل مارب الشرسة شجعان لا يخافون الا الله..وما فعله العرادة والشيوخ اثار اعجاب الملك سلمان وولي عهده ورفع راس كل يمني ( صورة ) وردنا الان.. السعودية تصدر قرارات عاجلة وهامة حول اخر تفاصيل إعفاء رسوم الوافدين لليمنيين والاجانب.. تفاصيل ليس الزبيدي ولا الحوثي ولا ولي عهد ابو ظبي..شخصية مرعبة يخيف الجنوبيين ويسيطر على كل شيء حتى الرئيس هادي يخاف من ذكر اسمه ( صورة + الاسم ) Advertisements عاجل..المملكة تبهج قلوب ملايين المواطنين والمقيمين وتعلن رسميا انها سترفع حظر التجوال في كافة مدن المملكة وتفتح كل المحلات التجارية خلال شهر رمضان مواجهة مرعبة وبسلاح فتاك ين قوات سعودية واماراتية للسيطرة على اهم محافظة جنوبية ..وتدخل القوات الخاصة يحسم المواجهة ويجعل هذا الطرف يحقق نصر كاسح سعودي ومن المقربين لولي العهد السعودي يفجرها في وجه هادي والجنرال الاحمر بكل شجاعة وجرأة..هذا هو سر انتصارات الحوثي في كل الجبهات واسقاط المحافظات جهة تركية تباغت الجميع وتتقدم بهذا الطلب للجانب السعودي، وصفقة سعودية - تركية تنهي الخلاف..شاهد من هو الرابح الأكبر في هذه الصفقة ( صورة ) ليست قوات هادي ولا القوات السعودية..قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر للقضاء على هذه القوة التي ارعبت الجنوبيين..لن تصدق من هي القوة التي يريد الانتقالي سحقها سلطان العرادة شيخ شجاع لا يجامل التحالف ولا ينافق هادي ولا يخشى الحوثيين..لكنه تلقى تحذير صاعق من امريكا بأن المحافظة ستسقط دون طلقة رصاصة واحدة وأضافت المصادر أن القوات السعودية تم تعزيزها من قبل القوات الخاصة.



انفجار الوضع بين القوات السعودية والإماراتية

وأشارت المصادر إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة القوات السعودية بعد أن تم تعزيزها سابقاً وقامت القوات بالانتشار على البوابات الخارجية للميناء. إلى ذلك تحدثت مصادر أن محافظ شبوة “بن عديو” تدخل ويقود وساطة هذه الاثناء لتهدئة الوضع. وكانت القوات الحكومية قد استحدثت أمس الجمعة نقاط أمنية على مداخل ميناء بلحاف النفطي حيث تتمركز القوات الإماراتية بداخله بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

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