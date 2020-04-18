انتحار شاب عشريني في مدينة تعز

انتحر شاب عشريني في إحدى مديريات محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدر أمني لـ"يمن شباب نت" بأن الشاب محسن الهيجة (27) عامًا أقدم اليوم السبت على الانتحار بشنق نفسه في منزلهم بمنطقة الجراجر التابعة لمديرية المظفر. وبحسب المصدر فإن دافع الانتحار يتعلق بتردي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشاب وأفراد أسرته. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت حالات الانتحار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو أربعة أعوام تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية.



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