شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عزت مصطفى: يجب رفض مشروع "الشمال مقابل غزو الجنوب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 الخليج 365 - متابعات شدد الصحفي والكاتب السياسي، عزت مصطفى، على الوقوف ضد محاولات حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، "لغزو الجنوب مرة ثالثة".

وقال مصطفى في تدوينة على حسابه في "تويتر"، "أنا شمالي ضد احتلال الجنوب وضد التحشيد لغزو الجنوب مرة ثالثة"، معتبراً ذلك "تآمرًا ضد الجنوب والشمال معًا". Advertisements وأردف: "كشمالي أرفض مشروع الإخوان والحوثي بتسليم الشمال للحوثية مقابل غزو الإخوان للجنوب". وخلص عزت مصطفى إلى القول: "علينا أن نقف مع خيارات الشعب الجنوبي من أجل مصالحنا المشتركة في الجوار الحسن ورفض الاستبداد". وفق تعبيره.

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