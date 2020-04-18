شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق هائل يلتهم احد اشهر محلات المفروشات بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الخليج 365 - سيئون

نشب حريق هائل، في محل مفروشات معروف بمدينة سيئون بوادي حضرموت، إثر ماس كهربائي.



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وقال شهود عيان للواقعة، إن النيران نشبت في إحدى المحلات بسيئون - نتحفظ على ذكرها حفاظا على مشاعر المالكين - وعلى الفور باشر رجال الدفاع المدني إخماد الحريق دون سقوط ضحايا.

وأكدت مصادر محلية، ان سبب الحريق ماس كهربائي، فيما لم تعرف الخسائر المالية حتى كتابة هذا الخبر.