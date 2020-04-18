انتقالي عدن يناقش مستجدات الأوضاع وتداعيات الاجراءات الخاصة بمجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم السبت، اجتماعاً هاماً لرؤساء الإدارات والقيادات المحلية بالمديريات.



وناقش الاجتماع الذي شاركت فيه المحامية نيران سوقي، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس الجمعية الوطنية، عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، وآخر التطورات السياسية والأمنية والمستجدات العسكرية على الساحة الجنوبية عامة والعاصمة عدن على وجه الخصوص.

Advertisements

واستعرض المجتمعون الاجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومدى تأثيرها على المواطنين في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية خلال الفترة الماضية .

وتداول الاجتماع أيضاً عدداً من المقترحات الهامة المتعلقة بتعديل ساعات حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، وكذا فترات العمل المحددة للأنشطة التجارية العامة والخاصة ومافي حكمها خلال الشهر الفضيل، مع التشديد على وضع الضوابط والاجراءات المحددة لذلك ووفقاً لمقتضيات الضرورة .

كما استمع المجتمعون إلى تقرير موجز عن مشكلة انعدام المياه في معظم مديريات العاصمة عدن وازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي ومايترتب عن ذلك من مشاكل وضغوطات على المواطنين، ومدى تأثيرها على تطبيق التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا .

وأقرّ الاجتماع عددا من التوصيات والقرارات الهامة خاصة فيمايتعلق بالحالة الأمنية واجراءات فرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات العاصمة عدن .