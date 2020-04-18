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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعاون أم تواجد.. مُحسن يكشف حقيقة التواجد التركي داخل اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إنه يتمني إحلال السلام ووقف إطلاق النار داخل اليمن، خلال الأيام القادمة، نظراً لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الماضية شهدت الساحة اليمنية عدداً من الاتفاقيات والمبادرات، لكنها لم تُنفذ.
وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، أن الوضع الإنساني داخل اليمن الآن يتطلب المزيد من الجهود الشعبية، للوصول إلى السلام الدائم، لافتاً إلى التواجد التركي والإيراني للسيطرة على الحوثيين لعدم إنهاء الأزمة الإنسانية داخل الأراضي اليمنية.
واستكمل رئيس تحرير الخليج 365، التواجد التركي ليس مجرد تعاون، وإنما هو انتشار منذ الأيام الأولي لاندلاع الحرب، عن طريق إمداد جبهة الحوثيين وحزب الإصلاح بالأسلحة، مؤكداً على وجود تعاون خفي بين حزب الإصلاح والقيادة التركية.
وتابع مُحسن، فى خلال السنوات الخمس الماضية، تم تحرير المحافظات الجنوبية، خلال 3 أشهر، أما المحافظات الشمالية لازالت في يد الحوثيين منذ 5 سنوات، وهذا يضعنا أمام المطالبة بضرورة وجود اتفاق سياسي لحل الأزمة، من اجل الشعب اليمني.
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