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مدير عام حجر يتفقد مشروع الطاقة الكهربائية في المديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

مدير عام حجر يتفقد مشروع الطاقة الكهربائية في المديرية

متابعات_ الخليج 365

اطلع المدير العام لمديرية حجر المحامي انور الشادلي امس الجمعة على تشغيل مولدات محطة روبة بالمديرية وحث  المقاول المنفذ وفرقة تفقد الخطوط بشبكة الضغط العالي والمحولات بسرعة استكمال التشيك والتاكد  من ربطها وجاهزيتها  للتشغيل خلال اليومين القادمة.

 

كما التقى ببعض الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة متلمس  لهمومهم ومستوى المشاريع الخدمية المنفذة بالكهرباء والمياة  والمجال الصحي وطرقات  ودعا المدير العام المواطنيين للحفاظ والتعاون لهذة المشاريع والاختيار الأمثل  واعداد اللوائح المنظمة للتشغيل من اللجان الاهلية  بالمنطقة.

 

وعلى صعيد اخر تفقد المدير العام اليوم الاعمال  الجارية في استكمال محطة الجول بمديرية حجر من قبل المهندسين الفنيين حيث تجري اعمال التشطيبات بالربط لكيبلات  المولدات لتجهيزات  التشغيل  خلال ايام الشهر الفضيل.

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وشارك المدير العام قبل مساء هذا فرق المتطوعيين من المنتديات وشباب حجر في تصفية اكوام الاتربة والاحجار  التى خلفتها الامطار والسيول نهاية الشهر الماضي  بالخط العام الرابط المديرية  بعاصمة المحافظة. والمديريات  والمحافظات المجاورة

 

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