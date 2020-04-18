شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هذا الطقم العسكري كيف جرفته السيول مع المقاتلين الذين كانوا على متنه (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو طقم عسكري عليه مقاتلين يحاولون اجتياز سيول جارفة يبدو من خلال تضاريس المنطقة المحيطة أنها في مأرب"" شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأظهر الفيذيو الذي رصده بوابتي محاولات سائق الطقم اجتياز السيل وعلى متنه عدة مقاتليين الا ان تيار الماء كان اقوى وجرف الطقم وشوهد المقاتلين يقفزون من على متنه الى وسط السيل""

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