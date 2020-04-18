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حظر التجوال 24 ساعه لاحياء جديدة اعتبارا من اليوم السبت تعلنها الداخليه السعوديه

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عدن - ياسمين التهامي - قررت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

  

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وصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

 

وأوضح المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل "الرعاية الصحية، والتموين"، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.

 

وقال: "تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيًا، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

 

واختتم بالقول: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسئولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات".

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